Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Lazio:



"Un punto positivo, ad un certo punto abbiamo ridato coraggio alla Lazio dopo 60' ottimi. L'unico neo è il non aver concretizzato un dominio e trovato il risultato, potevamo essere più incisivi ma è stata un'ottima partita".



BUONGIORNO - "E' un ragazzo molto serio, è stato penalizzato dai campionati strepitosi di Rodriguez e Bremer. E' uno che lavora e mi piace, è nato qua, è di Torino e ha il cuore Toro e sono cose positive. Ha fatto 60' alla grande, poi ha sofferto un po'".



INIZIO - "C'è stato un periodo difficile anche per mancanza di giocatori in ritiro e per le tensioni che ci sono state. Ma i ragazzi si allenano con entusiasmo, siamo positivi e contenti. Vogliamo lavorare bene e fare il meglio possibile".