Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione contrattuale di Djidji, in scadenza:



"La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte".