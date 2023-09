Ivan Juric, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul campo della Salernitana: "La partita era difficile, abbiamo anche sofferto, ma siamo stati bravi e cinici. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo presi, abbiamo fatto bune azioni e sono soddisfatto”.



Su Radonjic: "Ha fatto due gol, è stato cinico, ma poi ne ha sbagliato uno clamoroso. In certe situazioni può fare meglio, spero che continui così perché ha grandi margini di miglioramento.



Su Zapata: "Ha fatto benissimo, una grandissima partita. Non ha fatto gol, ma ha fatto veramente bene”.