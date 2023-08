Per la partita di domenica contro il Genoa, Ivan Juric potrà tornare a contare su Demba Seck. L'attaccante senegalese, fermo da inizio agosto per un problema alla spalla, è infatti tornato ad allenasi in gruppo e domenica potrebbe essere convocato. Juric avrà così una soluzione in più da poter utilizzare contro il Genoa, nel caso in cui ce ne fosse bisogno.