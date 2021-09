Per la partita contro la Lazio di giovedì il Torino ha perso Dennis Praet (infortunatosi contro il Sassuolo) e con ogni probabilità anche Marko Pjaca, che a causa di un affaticamento muscolare andrà al massimo in panchina. Sulla trequarti campo il tecnico Ivan Juric ha però recuperato Simone Verdi, ai box per infortunio nelle ultime due gare.



Difficilmente Verdi sarà in campo dal primo minuto ma il numero 24 potrà essere una risorsa da sfruttare a partita in corso.