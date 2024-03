Torino, Juric: 'Ricci fin troppo educato con l'arbitro'

Ivan Juric analizza il pareggio per 0-0 con la Fiorentina. L'allenatore del Torino racconta il finale infuocato a Sky: "In queste situazioni c'è l'adrenalina a mille, sono cose che capitano. Vincenzo Italiano è un amico, è successo così perché c'è stata tanta tensione. Comunque non ho visto nervosismo diffuso, ho visto un grande Torino a cui è mancato solo il gol. La mia squadra ha lottato e si è espressa a livelli altissimi, giocando un gran primo tempo".



ROSSO DI RABBIA - "Ricci è stato fin troppo educato, mi dispiace. Uno spirito migliore? No, stai sbagliando proprio tutto. Contro la Lazio abbiamo dominato per 50 minuti, creando 7 palle gol. Uguale con la Roma, mi dispiace ma c'è poca conoscenza di calcio da parte tua. Abbiamo preso 5 tiri e 5 gol in queste due partite, se parli di spirito negativo allora parli male della mia squadra. Ci sono errori individuali, che bisogna accettare. Queste tre partite del Torino sono state le migliori dell'anno. Per il resto mi dispiace di essere stato offensivo".



L'ABBRACCIO CON ITALIANO - "Il nostro sangue è lo stesso, la viviamo intensamente. Secondo me è bello, oggi ho esagerato e sono stato giustamente espulso. Prometto che la prossima volta non lo farò più".