L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma: "Con la Roma è sempre dura, l'anno scorso abbiamo fatto bene ma abbiamo preso gol nei minuti finali. È una squadra che si difende bene, è difficile far male perché sfruttano le loro qualità. Speriamo di cambiare l'andamento stasera e fare una grande partita. Ilic titolare? Ricci non era al massimo, ci sono 3 partite in una settimana e riposa per questo. Abbiamo un centrocampo di qualità con Ilic e Tameze che possono fare bene".