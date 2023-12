ha presentato in conferenza stampa la partita di domenica del suosul campo del(ore 12.30). Ecco le parole del tecnico granata: "Da un paio di mesi vedo i ragazzi allenarsi molto bene, con tanta voglia di migliorarsi. Poi le prestazioni sono la conseguenza dell'atteggiamento. Il Frosinone è una squadra che mi piace tanto dinamica, con tanti ragazzi di talento. In casa sono devastati, hanno lo stadio bello, anche se piccolo, sono spinti dai loro tifosi. Sarà una bella partita tra squadre di metà classifica. E' un campionato con tante squadre buone ed è difficile per tutti fare punti, il Frosinone ha un grande ds che sa scegliere molto bene ed è allenato molto bene".Su: "Sanabria e Zapata insieme li vedo bene, stanno spesso insieme, anche a livello umano vanno d'accordo. Hanno fatto tante buone partite e contro l'Atalanta hanno fatto anche gol. Speriamo che continuino così".Sulla possibilità di un rinnovo del contratto: "In questo momento penso solo a fare più punti possibile, a fare bene, a far crescere i giocatori. Ora sono concentrato solo su quello. Non chiudo però le porte. La mia idea è quella di migliorare i giocatori e alzare i loro valori. Sono concentrato su questo, poi vediamo tutte le cose ma non chiudo a niente. Adesso non mi interessa parlarne, voglio sentirmi libero".Sui possibili cambiamenti rispetto alla partita contro ildi Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita contro di loro, ma ci è andata male come risultato. Però ho visto cose interessanti, spero che domani faremo meglio, perché non era sufficiente quello che abbiamo fatto".Su cosa è cambiato negli ultimi due mesi: "La squadra si allena come deve allenarsi, c'è un bel spirito, c'è gente che vuole migliorarsi. Prima non vedevo sempre questo ed è stato un po' uno shock per me che ero abituato a vedere le squadre allenarsi a mille".Su: "Djidji non è pronto subito per i novanta minuti, già al finale della scorsa stagione soffriva un po' per la pubalgia. Speriamo di dagli sempre più spazio".Su: "Radonjic si è allenato male settimana scorsa, ora vedremo anche domani come va per prendere una decisione per domenica":Su: "Mi è piaciuto molto Vojvoda contro l'Atalanta, continuerò con lui".Su: "Ha una mentalità pazzesca, è uno di quei giocatori a cui darei tutto. Penso che sta facendo dei passi in avanti, sono convinto che ci dar una mano in questo campionato. Di lui sono molto contento, molto soddisfatto di come sta affrontando questa avventura. Sono convinto, per come sta lavorando, che riuscirà a fare il massimo".Sui prossimi impegni del Torino: "Con il Frosinone c'è una differenza di un punto in classifica, questo vuol dire che i valori sono simili. Tutte le partite sono equilibrate, toste, in questo campionato. Abbiamo visto anche contro Monza e Bologna, dove degli episodi hanno determinato il risultato. Speriamo di fare bene in queste prossime partite, di crescere e fare quello che abbiamo visto contro l'Atalanta".Infine, sugli infortunati: "ci sarà, a partegli altri ci saranno tutti. Schuurs sta progredendo bene, ogni tanto i nostri vanno a trovarlo, lo vedono, siamo in contatto continua con lui. E' una grande persona, un grande professionista, un grande valore per il Torino".