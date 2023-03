C'è un centrocampista del Torino che è ormai prossimo al rientro: parliamo di Ronaldo Vieira. E' arrivato alla corte di Ivan Juric lo scorso gennaio ma, a causa di un infortunio muscolare, non è praticamente mai stato a disposizione del tecnico granata.



Ora però Vieira è pronto a tornare a disposizione: il centrocampista spera di poter essere convocato per la gara contro il Sassuolo ma più probabilmente lo si vedrà in panchina contro la Roma.