Questo il pensiero del tecnico del Torino Ivan Juric in merito al possibile ritorno di Vlasic in granata:



"La nostra volontà è prenderlo, lui vuole tornare perché si è trovato bene. Può fare meglio dell’anno scorso. Il problema è il livello economico, non possiamo permettercelo in questo momento. Speriamo di trovare un accordo. Loro chiedono troppo per il Toro".