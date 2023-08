Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di San Siro contro il Milan, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato così sulla questione riguardante Perr Schuurs, difensore granata al centro di un triangolo di mercato con l'Inter, che lo avrebbe individuato come rimpiazzo in caso di mancato arrivo di Pavard dal Bayern Monaco: "Sono cose vecchie - ha detto il croato - i giocatori ne risentono. Ma lui è serio e lavora bene, è normale che queste cose disturbino. In ogni caso gioca".