Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese:"La Cremonese è un'ottima squadra che gioca simile a noi, hanno fatto un ottimo mercato in base alle richieste di Alvini. Giocano con ritmo e accelerazioni, i giocatori sono stati scelti per questo tipo di calcio. Sono curioso di vedere se riusciremo a tenere questi ritmi""Prendiamo cinque gol...hanno fatto un grandissimo mercato. Il gioco di Alvini è simile al nostro come attacco alla profondità, la scelta dei giocatori è stata ottimale. Hanno perso due partite giocando bene, possono migliorare in tante cose. Sarà una sfida complicatissima. Se siamo rilassati prendiamo cinque gol""Vediamo ancora oggi...Non ci saranno grandi cambi. Ci penseremo un po', ma non farò grandi cambiamenti. La settimana è stata normale, abbiamo lavorato abbastanza bene e non abbiamo avuto grandi problemi""Come dati fisici è stato tra i migliori, è un atleta di alta potenza. Sia lui che Radonjic che Miranchuk non hanno fatto bene ultimamente, speriamo alzino il livello. Ora ci sarà una gara completamente diversa, con molta più intensità. Abbiamo lavorato su questo, sperando di non patire questo tipo di calcio. Si sta allenando bene. Contro la Lazio serviva una cosa, domani servirà tutta un'altra. Non c'è una percentuale su Vlasic, fisicamente sta bene""Sta benissimo. E' un grandissimo ragazzo, ha avuto un cortocircuito ma va capito il perché. Ma come lavoro è eccezionale, ora faccio scelte tecniche. L'altro giorno abbiamo fatto cose giuste con Ricci e Linetty, poi magari cambio qualcosa o no. Non ho nessun problema con Lukic, vuole riconquistare il posto""Abbiamo cominciato, vediamo pian piano il suo inserimento""Non mi aspetto niente...Il mio calcio è chiaro, è quello. So ciò che voglio da ognuno della squadra, ma non dico altro. Ora siamo bassi sui calci piazzati, non riusciamo a reggere certe situazioni: magari vediamo queste cose, altri un po' meno. Pobega ti dava tanto a livello di calcio piazzati e di lanci lunghi, oltre all'aggressività. Abbiamo perso tanto questo aspetto con Bremer, Pobega e Belotti, sono aspetti che in certe partite sono determinanti""E' un ragazzo spettacolare, lavora come un pazzo per migliorare. Non sarà mai un incontrista, non ha queste caratteristiche, ma ha messo su molti muscoli e ha perso massa grassa. Sta migliorando tanto, anche se eccelle in visione del gioco, muovere la palla in pochi tocchi. Ora deve ancora migliorare, cercando di completarsi""E' da quattro anni che non fa quattro gare di fila per 90 minuti. Vogliamo portarlo al massimo delle condizioni, Sanabria che impazzisce e fa tanti gol, Pellegri esplode: questo è il nostro lavoro, ma non abbiamo certezze. Si intravede il talento di Radonjic, ora vogliamo portarlo ad essere continuo. E così vale per tutti i nostri attaccanti".