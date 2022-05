Ilesce sconfitto dalla sfida contro il Napoli. Al triplice fischio è 0-1, decide Fabián Ruiz. L'allenatore dei granata,ha rilasciato le dichiarazioni post gara ai microfoni di DAZN:- Non male oggi, ma non bene. Una partita media. Abbiamo fatto bene a tratti, ma mi aspettavo di più in altre situazioni. Abbiamo concesso troppo al Napoli".- "Praet preferisce andare subito avanti, io vorrei partecipasse di più al gioco. Tecnicamente certe cose dovevamo farle meglio. Belotti non mi sembrava isolato, ha avuto 2-3 palle gol. Poteva fare meglio qualche movimento e qualche giocata. Praet se sta bene fisicamente è un giocatore ottimo e voglio che partecipi di più alle due fasi. Tende ad attaccare la profondità ma secondo me deve giocare di più, imparare a fare entrambe le cose".- "Ricci deve alzare il livello se vuole giocare. Si è messo in discussione, ci lavora. A certi livelli devi riconquistare più palla e giocare meglio tecnicamente. Quello che ho notato tanto è che abbiamo rubato meno palloni. Su queste cose secondo me deve crescere ancora tanto".- "Fare un passo avanti? Deve deciderlo la società. Quest'anno è stato molto positivo in molte cose. Dopo due anni molto tristi costruire una squadra giusta, tosta è positivo. Non è stato facile ribaltare, di problemi ce ne sono stati. Adesso arriva il momento che ti siedi e vedi il futuro. Decide la società. Chiaro che se vuoi alzare l'asticella devi prendere giocatori forti. Qualcuno lo perderemo e bisognerà fare un grande lavoro. Il tifoso del Torino ti chiede questo, non puoi galleggiare in basso. Ci devi provare. Deciderà il presidente se può provare a fare qualcosa per lottare per i posti più in alto. Ora siamo decimi, ottimo risultato, bisognerà vedere con calma e serenità".