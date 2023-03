Vincere per ritrovare i 3 punti anche fuori casa. E' questo l'obiettivo del Torino di Ivan Juric, allenatore granata, che presenta così il match contro il Lecce: "Oggi servirà tutto. Arrivano da grandi vittorie come contro la Roma o l'Atalanta, loro sono molto aggressivi, hanno gente che corre e oggi dovremo essere tosti. Con Radonjic in campo cambia poco, speriamo faccia una partita seria e buona. Con lui ci sono alti e bassi, qualcuno deve lavorare più mentalmente, altri più fisicamente, lui sulla prima. Gravillon? Un ragazzo interessante, con le caratteristiche giuste e che si sta allenando molto bene", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.