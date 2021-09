L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha parlato a Torino Channel presentando così la gara che domani vedrà i granata affrontare la Salernitana."Mancavano tanti giocatori, chi ha lavorato lo ha fatto. Da ieri abbiamo riunito la squadra e abbiamo ripreso. Questi 10-15 sono serviti per migliorare, anche se eravamo in pochi.“Se sono soddisfatto del mercato? Sì sì, sono contento. Il lusso non mi ama (ride, ndr). E’ stato fatto un mercato diverso: abbiamo preso due giovani, Zima e Warming, uno pronto e uno di prospettiva, e tutti gli altri in prestito. Ma sono ottimi giocatori, tutti possono darci una mano. Vanno bene.che tutti migliorino e che i risultati siano diversi. Poi piano piano cresceremo, ma ci sono tanti giocatori giovani che possono lavorare bene”.“Sì. Sono due giovani: ho visto una buona mentalità e hanno buona esperienza, sono pronti per giocare perché ha una conoscenza tattica per inserirsi bene. Le prime sensazioni sono ottime”.“Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica sì: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno”.“Può fare tutto, ha grande tecnica e ha fatto un solo allenamento. E’ un giocatore di spessore, che può inserirsi presto”.“Può darci una grossa mano, è in ottime condizioni dopo gli allenamenti con Pioli. Può giocare dall’inizio o subentrando, fisicamente sta bene”.