Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro lo Spezia:



"C'è tanto da giocarsi...La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così"



VLASIC E MIRANCHUK - "Siamo già molto soddisfatti di loro per come hanno giocato e per come si comportano. Abbiamo avuto sensazioni positive per tutti e due"