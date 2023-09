Durante la conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato anche dell'affare che ha portato in granata Duvan Zapata:



"Poche squadre giocano con due attaccanti, forse cinque in tutta Europa, e cambia davvero tutto. Zapata è nata un'occasione con Buongiorno: è stata un'opportunità, la società ha ritenuto di mettere lui e migliorare. Ma non abbiamo mai parlato, non mi hanno mai detto "Ivan, vuoi cambiare modulo?". Ora abbiamo tre numeri 9, abbiamo perso Miranchuk e preso Zapata. Adesso vogliamo qualcosa in più da Seck, poi con il tempo è tutto possibile. Poi magari possiamo anche fare il 5-3-2, ma è tutto nato negli ultimi giorni di mercato"