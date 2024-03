Torino, Juric: 'Squalifica generosa. Non ho mai avuto uno come Zapata'

Andrea Piva

È la vigilia di Napoli-Torino e l’allenatore granata Ivan Juric presenta, come di consueto partita in conferenza stampa. “La squadra lavora bene, ha una voglia di non prendere gol enorme, la vedi proprio questa voglia e non bisogna mai perderla. E’ la base per il successo"



La difesa fa bene

“Non è solo il reparto difensivo, la squadra lavora bene. C’è voglia di non prendere gol, è la base del successo. Il Napoli l’ho visto meglio, conoscono i concetti. Sarà dura”.



Tameze e Vojvoda sono recuperati?

“Tameze no, ci vuole ancora tempo. Vojvoda invece è recuperato. Ilic starà fermo un po', almeno un mese. Vedremo. Lovato torna la prossima”.



Cosa succede se uno tra Linetty e Gineitis non sta bene?

“Vlasic può stare in mezzo, ma anche Vojvoda ha fatto il mediano in nazionale. Lavoriamo pure per Savva: non è pronto ma è competitivo”.



Questo Toro è la tua squadra migliore?

“Ci mancano i risultati. A Verona certe partite le vincevamo. Come livello di gioco mi dispiace, la squadra con cambiamenti si esprime ad un livello molto alto. Ci mancano le cose per chiudere il cerchio, per essere vincenti”.



Gineitis è pronto?

“Si tratta di un ragazzo sul quale si può costruire un buonissimo giocatore. Lavora e apprende bene: non volevo darlo in prestito. Ha ottimi presupposti. Adesso avrà più continuità, ha questa caratteristica come Buongiorno di ascoltare e migliorarsi”.



Quanto è importante domani?

“Per varie situazioni non abbiamo ottenuto punti: dobbiamo fare qualcosa di speciale. Abbiamo l’obbligo di non mollare niente. E’ come sfidare la vita. Ci vuole il colpo domani”.



Sono sei 0-0 in stagione, cosa ne pensa?

“C’è una grande organizzazione, ma manca qualcosa in attacco. Le grandi squadre vincono 1-0. Sono contento, ma non fare gol ci sta massacrando”.



Non sarà in panchina, ritiene giusta la squalifica?

“La partita si prepara sempre uguale. Il mio staff pensa come me. Devo ringraziare Italiano e il direttore della Fiorentina, Pradè: hanno capito che era foga, non cattiveria. Devo imparare a gestire quei momenti. La squalifica è generosa”.



Domani arbitra Orsato, è rassicurato?

“Io normalmente non so chi arbitra. Sono favorevole al Var ma a volte li vedo che perdono gusto di arbitrare. Il gesto di Ricci, ne ho visti una sessantina. Ricci non ha offeso, non ha detto niente”.



Sanabria non è in forma, cambierà qualcosa?

“Oggi vediamo in allenamento. Sanabria non è brillantissimo. Vede la porta piccola e siamo penalizzati. Un anno fa la vedeva grande e ha fatto 12 gol. L’anno scorso ha fatto il record di gol. Fa un po’ di tutto, ma in questo periodo è anche sfortunato. Ha il fiuto del gol, ma in questo momento è meno cattivo”.



Zapata ha fatto ombra a Sanabria?

“Sanabria è sempre dentro le occasioni, quindi non sono preoccupato. Non ho mai avuto un giocatore come Zapata. Sta facendo benissimo e non influisce su Sanabria”.