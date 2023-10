Il cartellino rosso ricevuto nei minuti di recupero della partita contro il Lecce costerà a Ivan Juric un turno di squalifica. L'allenatore del Torino, infatti, non potrà essere in panchina lunedì prossimo, quando la squadra granata affronterà il Sassuolo.



Juric invece sarà regolarmente a bordo campo giovedì sera, per la partita contro il Frosinone valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.