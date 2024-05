non sta vivendo il momento migliore della sua magica stagione e a prendere le sue difese ci ha pensato oggi l'allenatore del, che in vista della sfida di campionato contro il Milan in conferenza stampa ha anche elogiato il rendimento dell'esterno italiano."L'anno scorso con l'Inter ha giocato niente, ora ha spinto al massimo e si è trovato in una situazione positiva e andava a mille"."Notiamo la sua mancanza di energie, mancano le ultime due gare e voglio vedere il mio Raoul".

"Si è guadagnato la Nazionale e ora può fare di nuovo la differenza. Non è l'errore di Empoli, è un calo fisiologico".