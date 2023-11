Domani sera ilscenderà in campo, tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino, contro il. Alla vigilia della partita, il tecnicoha presentato così la gara in conferenza stampa"Qualcuno ha recuperato bene da giovedì, qualcuno un po' meno. Domani facciamo un po' d rifinitura e mi schiarirò le idee su chi far giocare. Il Sassuolo è una squadra completa, di grande qualità hanno tre attaccanti di grande valore. Sono difficili da affrontare, con loro abbiamo spesso fatto buone partite ma non sempre abbiamo fatto risultato"Su: "Ha sentito dolore a una delle sue cicatrici ed è uscito contro il Frosinone, oggi ha fatto differenziato, vedremo domani mattina. Djidji e Soppy fanno poi il loro percorso di recupero".Su: "eciderò domani se farlo giocare dall'inizio o no, vediamo come sta se ha recuperato".Su: "Se può tornare protagonista? Vedremo. Con questo modulo perde un po' di spazio, puoi metterlo attaccante ma lo farà diversamente. Abbiamo intrapreso questa strada, del 3-5-2, e continueremo così adesso. Se è recuperabile? È un giocatore del Torino e tutti possono essere utilizzati".Sul calendario: "Sì, arriviamo da un calendario difficile, ora abbiamo vinto contro il Lecce e nelle prossime due giornate affronteremo due squadre del nostro stesso livello e cercheremo di fare punti".Su: "E' fondamentale per i ragazzi giovani, che hanno alti e bassi, come lavorano. Abbiamo esempi di gente che ha lavorato tanto pur giocando di meno, come Gineitis, che ha fatto vedere miglioramento. Ora a Ilic non posso rimproverare niente come lavoro".Su: "Gineitis è un ragazzo che lavora fortissimo, nelle ultime due partite ha fatto molto bene. Non dobbiamo metterlo in difficoltà, vediamo domani come sta. L'altro giorno ha fatto tanti chilometri ma già oggi l'abbiamo visto bene, siamo contenti che un un altro giocatore del settore giovanile ora sta giocando in prima squadra".Su: "E' un ragazzo splendido a livello di lavoro, siamo tutti convinti che migliorerà e si sbloccherà, l'altro giorno ha sforato il gol ma siamo convinti che tornerà devastante. In questa posizione di mezzala può fare bene, questo ruolo lo può aiutare. Vlasic è impeccabile come lavoro, ha questa voglia di dimostrare e di fare, siamo tutti convinti che farà bene. Uno che lavora così troverà benefici di questo lavoro".Sul momento della squadra: "Quando vedo certi allenamenti sono convinto che la strada sia quella giusta, poi si possono avere episodi negativi. Dalla partita contro l'Inter credo ci sia stata una svolta, ho visto cose buone, poi la partita contro il Frosinone è andata male, dobbiamo avere la forza di ribaltare la situazione".