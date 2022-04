La scossa data da Juric è servita a Belotti, il Gallo ha segnato il gol decisivo per la vittoria con la Salernitana e si prende anche i complimenti dell’allenatore del Torino: “È un ragazzo splendido che si allena bene e in casa ha fatto prestazioni migliori che fuori. Come fosse più motivato. Oggi si è presentato bene, ha combattuto prendendo una traversa e conquistandosi il rigore”.



FUTURO - “Il prossimo anno mi piacerebbe averlo con me. Credo che nelle ultime stagioni si allenava poco ed era poco convinto del modo di giocare; anche lui però doveva metterci del suo. Quest’anno ha avuto due infortuni pesanti, ma il Gallo è forte. Lui vuole finire questa stagione e poi valutare ogni situazione. Non si è promesso a nessuno”.