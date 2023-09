A pochi minuti da Lazio-Torino, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:



ZAPATA-SANABRIA INSIEME - "Vogliamo provare tutti gli effettivi che abbiamo, trovare nuove soluzioni, oggi vediamo come andrà. Da Sanabria, come al solito, mi aspetto che giochi bene a calcio e riesca a fare gol".



ASPETTATIVE - "Oggi è una gran bella prova per vedere se stiamo crescendo come squadra. Oggi è importantissimo fare una grande prestazione".