Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Genoa. Il tecnico ha parlato del nuovo acquisto Duvan Zapata, in campo dal primo minuto:



“Ha fatto il primo allenamento e mi sembrava in condizione, può essere molto importante anche se arriva due anni travagliati. Ha grande qualità in attacco e presenza come persona, puntiamo molto su di lui. Questa piazza ha bisogno di entusiasmo e non negatività”.