Torino, Juric: 'Zapata top player, per l'Europa ci siamo anche noi'

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 1-2 in casa del Cagliari:



"Abbiamo approcciato benissimo la gara e fatto un primo tempo di altissimo livello, poi loro hanno messo dentro fisicità e abbiamo sofferto come era giusto. Ne siamo usciti con grande carattere".



CRESCITA - "A Genova avevamo concesso poco o nulla, oggi un po' di più, mettendo più qualità offensiva. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento, sono due risultati importanti su due campi difficili".



ZAPATA - "Abbiamo avuto problemi nell'affrontare difese a tre, abbiamo trovato questa soluzione di mettere Duvan a sinistra e lasciare Sanabria nel mezzo a fare un po' il finto 9. Zapata è un top player, professionista vero".



BELLANOVA - "Inter e Torino sono due cose diverse, stiamo lavorando sulla postura, sulla posizione e sulla fase difensiva, è in netta crescita e se continua così avrà un grandissimo futuro"



RICCI - "Quando si fa male ha sempre qualche problema poi a rientrare, oggi si è girata la sua caviglia, spero niente di grave perché ha fatto un gran gol. Aspettiamo domani".



PELLEGRI - "Giochiamo con due attaccanti, ora entra spesso e avremo bisogno di lui anche dall'inizio. E' sulla strada giusta, si allena bene e ci servirà".



Poi a Sky: "Europa? Il Toro c'è. Al di là del cambio modulo abbiamo cambiato spirito, prendendo decisioni e facendo anche tagli importanti. Ora ho un gruppo di 15-16 giocatori che si allenano bene e vanno forte. Queste partite qui prima non le vincevamo mai, ci volevano spirito e anche interventi come salvataggi in scivolata. Fantastico, i risultati si vedono, da 11 partite teniamo una media altissimo ed è un gran piacere allenare questa squadra".