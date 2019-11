@thetrueshade è bianconero, @willie_peyote è granata

Dalla loro rivalità è nato un imperdibile dissing

Torino Juventus LIVE sabato dalle 20.45 su #DAZN pic.twitter.com/b0jYCXP0yy — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 1, 2019

, quello che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico. Torino è anche una città dove, nel tempo, si è sviluppata una, una scena che sta cercando di riprendersi negli ultimi anni, basti pensare che proprio in questi giorni nel capoluogo piemontese è in corso. Proprio a questi ultimi due, Dazn ha dedicato uno speciale in vista del derby, mettendo a confronto due facce della stessa medaglia del rap e del calcio piemontese. Nello speciale, i duerappa Willie, fresco di pubblicazione del suo quarto splendido album Iodegradabile., risponde Shade.I due sono amici da sempre e giocano con una rivalità calcistica che corrisponde alla loro immagine. Pulito, sorridente, da sempre primo in classifica con i suoi tormentoni e fuoriclasse dei freestyle,Pungente, profondo, ironico e sempre pronto a far riflettere con le sue rime di protesta,Nessuno dei due ci sta a perdere stasera ma, nel caso, chi ha già scritto come prenderebbe un’eventuale sconfitta è