Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ha parlato a Tuttosport: «La rimonta nel derby? Come dimenticare? All’andata avevamo chiuso il primo tempo sotto di tre reti. Nella ripresa, poi, una rimonta da brividi, a pensarci ancora oggi mi viene la pelle d’oca. Il derby della buca fatta da Maspero prima che Salas sbagliasse il rigore. Ma anche nel ritorno arrivò un risultato sorprendente. A pochi minuti dalla fine vincevamo per 2-1, poi Maresca riuscì a pareggiare. Accidenti, la vittoria sembrava a portata di mano, ma andò bene anche così. In una cornice fantastica. Al Delle Alpi, con più di 60 mila tifosi e lo stadio diviso a metà. Come si fa a dimenticare?»



DECISIVO - «CR7 o il Gallo? E se fosse deciso da un colpo di testa di un difensore? Ce ne sono tanti bravi in questo. Bonucci e Izzo, per esempio. Naturalmente faccio il tifo per il giocatore di Mazzarri».