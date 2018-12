Alle 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il 147esimo derby della Mole in Serie A tra. La gara sarà diretta dall’arbitrodella sezione di Torre Annunziata. Il fischietto campano è coadiuvato dagli assistenti Preti e Costanzo, con Marinelli quarto uomo. Al VAR Mazzoleni e Paganessi.- Ammonito Perin. Corretto il cartellino giallo all'indirizzo del portiere della Juve per perdita di tempo.- Annullato il 2-0 alla Juventus. Punizione di Pjanic, Ronaldo spizza e Mandzukic segna il raddoppio. Interviene però il Var per segnalare la posizione di fuorigioco di Ronaldo al momento dell'assist al croato: il portoghese è avanti con la testa e la spalla.- Ammonito Ansaldi. Il terzino del Torino atterra Pjanic, corretto il cartellino giallo di Guida.- Ammonito Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo il gol dell'1-0 colpisce con una spallata Ichazo. Giusta la decisione di Guida.- Calcio di rigore per la Juventus. Zaza sbaglia un retropassaggio su cui si avventa Mandzukic che viene atterrato in area da una scivolata di Ichazo. Rigore solare, corretta la chiamata di Guida.- Il Torino reclama un rigore. Alex Sandro trattiene in area Zaza che cade e protesta: per l’arbitro Guida non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Intervento al limite del brasiliano che ha rischiato moltissimo in questo frangente.- Ammonito Emre Can. Sgambetto del tedesco per fermare la ripartenza di Belotti, corretto il cartellino giallo estratto da Guida.- Ammonito Pjanic. Fallo da dietro del bosniaco su Belotti vicino all’area di rigore della Juve: l’arbitro giustamente estrae il cartellino giallo per il bianconero.- Ammonito Zaza. Cartellino giallo all’attaccante del Torino per un duro intervento da dietro ai danni di Alex Sandro. Mazzarri protesta perché colpisce anche la palla, ma il giallo è giusto.