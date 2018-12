Sessanta chilometri. E' quanto divide San Vincenzo da Livorno. E anche il motivo - come ricorda Alessandra Bocci sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per cui uno come Walter Mazzarri non può dirsi livornese. Comunque: questa sera, i chilometri si fanno metri. E Torino diventa la casa orogliosa di entrambi. Così diversi, così uguali: il mago Walter contro Massimiliano Allegri. Tra battute, piccole ripicche e il carattere toscano che straborda.



MAZZARRI-ALLEGRI: COSI' VICINI, COSI' DIVERSI - CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM