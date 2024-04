Torino-Juventus: Allegri favorito a 2.23, il colpo di Juric a quota 3.65

Ogni punto comincia ad essere decisivo, ma nella 32esima giornata di Serie Aè la partita che più di tutte va oltre questioni di classifica. In una stagione senza Europa assume più valore per i bianconeri il dominio nel derby della Mole, mentre i granata vogliono prendersi un successo che aspettano da troppo. La Juventus, considerando tutte le competizioni, è imbattuta da 19 stracittadine e ha perso solo uno (nel 2015) degli ultimi 35 confronti contro il Torino, con 26 successi e 8 pareggi nelle altre sfide. Numeri che Juric avrà utilizzato per caricare i suoi e probabile arma in più contro Allegri, che dalla sua vuole staccare il Bologna e la Roma in zona Champions League e provare a riprendere il secondo posto.

Le quote sulla lavagna scommesse della vigilia annunciano una partita equilibrata: la vittoria granata è proposta a 3.65, a 3.05 il pareggio, mentre il segno 2 vale 2.23. Non mancano ovviamente emozioni forti nelle altre sfide. Inter-Cagliari rappresenta per i nerazzurri un’altra occasione di avvicinarsi allo Scudetto, ma i sardi sono in forma e dopo la vittoria contro l’Atalanta cercano un’altra sorpresa a 13.50. Il Milan in casa del Sassuolo ha bisogno di una vittoria anche per il morale prima del ritorno in Europa League contro la Roma e del derby con l’Inter: a 1.72 il successo per gli uomini di Pioli.

Il Bologna ha una buona occasione di blindare il quarto posto in casa contro il Monza, con il segno 1 a 1.57, mentre potrebbe faticare di più la Roma, che giovedì in Europa ha speso molte energie e che in casa dell’Udinese è favorita ma a 2.23. Un giorno in più di riposo per l’Atalanta di Gasperini, a 1.46 contro il Verona, così come scende in campo di lunedì la Fiorentina, a 1.88 contro il Genoa. Punti pesanti in palio tra Lecce ed Empoli e i salentini hanno maggiori chance di successo a 2.24, mentre non dovrebbero avere troppi problemi la Lazio, a 1.32 contro la Salernitana, e il Napoli, a 1.36 contro il Frosinone.