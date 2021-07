Sta procedendo in maniera spedita la trattativa per il passaggio di Marko Pjaca dalla Juventus al Torino. L'attaccante croato sarebbe contento di passare alla formazione granata ma, prima della fumata bianca, va trovato l'accordo tra le due società.



Il Torino vorrebbe Pjaca in prestito con diritto di riscatto, la Juventus invece vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto: alla fine l'accordo potrebbe essere trovato l'accordo con il passaggio in prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbliga al raggiungimento di un determinato numero di presenze.