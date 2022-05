Salvo clamorose sorprese, Marko Pjaca nella prossima stagione non vestirà più la maglia del Torino. La società granata ha deciso di non esercitare la clausola per il diritto di riscatto del trequartista croato dalla Juventus, i bianconeri hanno provato a inserire il suo cartellino nella trattativa che riguarda Rolando Mandragora ma Urbano Cairo non appare disposto a cedere.



Il rendimento di Pjaca nell'ultima stagione non ha convinto pienamente e per questo motivo il presidente del Torino non vuole acquistarlo, neanche se ciò servisse a ottenere uno sconto per Mandragora.