Il derby tra Torino e Juventus è la partita che conclude il programma del sabato dell'undicesima giornata di Serie A. Se per la formazione di Maurizio Sarri l'obiettivo è dare continuità all'ultimo successo col Genoa per mantenere la vetta della classifica, i granata non possono più sbagliare dopo aver raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 5 uscite e con la posizione di Mazzarri sotto osservazione.Ecco alcuni dati statistici sul match forniti da Opta:: completano il parziale 19 successi bianconeri e sei pareggi.(1P), parziale in cui ha tenuto ben sette volte la porta inviolata. La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Torino in Serie A (70): 35 successi granata e 43 pareggi completano il bilancio.Nonostante il Torino abbia vinto 11 delle ultime 16 gare interne in Serie A (3N, 2P), ha pareggiato le due più recenti: potrebbe non trovare il successo per la prima volta sotto la gestione di Mazzarri per tre incontri casalinghi in campionato di fila.(3N): sdel tecnico toscano (77%) nelle prime 13 gare da tecnico bianconero.: nel 2008/09 (sei ko), stagione in cui a fine anno arrivò la retrocessione in Serie B. L’ultimo successo in Serie A per Walter Mazzarri contro la Juventus risale a gennaio 2011: da allora l’attuale allenatore del Torino ha ottenuto cinque pareggi e cinque sconfitte, tra Napoli, Inter e Torino.: gli ultimi tre in ordine di tempo sono arrivati dall’86’ minuto in poi. L’attaccante del Torino Simone Zaza ha giocato 19 partite e segnato cinque gol con la maglia della Juventus in Serie A: ai bianconeri ha già segnato due reti, ma entrambe con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha segnato quattro gol e fornito sei assist contro il Torino in Serie A: contro nessuna squadra ha partecipato a più reti nel massimo campionato.