Dopo l'anticipo delle 18 tra Inter e Udinese,Allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena. Sfida importantissima per la squadra di Walter Mazzarri, reduce dal pareggio contro il Milan, che va a caccia di punti per migliorare la propria posizione in zona Europa. Di fronte gli uomini di Massimiliano Allegri, che vogliono riscattare la sconfitta - seppur ininfluente per la qualificazione - subita in Champions League contro lo Young Boys.La Juve è la squadra che ha vinto più volte contro il Torino in Serie A (69): a completare il bilancio 35 successi granata e 42 pareggi. I bianconeri hanno perso solo una delle ultime 24 partite contro i granata in Serie A, nell'aprile 2015: 18 successi e cinque pareggi nel periodo. Il Torino ha registrato cinque clean sheet nelle prime 15 giornate di questa Serie A: l'ultima volta in cui i granata ne hanno registrati di più dopo altrettante partite risale alla stagione 1994/95 (sei in quel caso).: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ola Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti.: Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.sarà trasmessa daNella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.