Il derby della crisi, dove chi vince può respirare e chi perde è spacciato. Soprattutto ladi Massimiliano, reduce dal ko in Israele contro il Maccabi Haifa che quasi certamente costerà l'eliminazione ai gironi della Champions e una sola vittoria nelle ultime cinque, che l'ha portata a -10 dal primo posto e a -7 dalla qualificazione alla prossima Champions League:va in scena allo Stadio Grandela sfida ai granata di Ivan, che vivono un periodo buio con tre ko e un pari nelle ultime quattro. I bianconeri, reduci da due giorni di ritiro dopo la trasferta europea, devono assolutamente centrare i tre punti, per non vedere ancor più in pericolo la posizione dell'allenatore, nonostante la conferma di Agnelli, e per dare un senso alla propria stagione. Dal canto suo invece il Toro non batte la Juve in un derby dal 2015, quando in panchina c'era Ventura.- La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 32 sfide di Serie A contro il Torino (23V, 8N) - sconfitta arrivata il 26 aprile 2015, con la rete di Andrea Pirlo che venne rimontata dai gol granata di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella. L'ultimo clean sheet del Torino contro la Juventus in Serie A risale al 26 febbraio 2008, quando la squadra allora allenata da Walter Novellino pareggiò 0-0 contro i bianconeri di Claudio Ranieri - da allora la Vecchia Signora ha realizzato 40 reti in 22 Derby (1.8 di media a match). Dopo il pareggio per 1-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, il Torino potrebbe restare imbattuto per due sfide consecutive di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2001/02 (due pareggi con Giancarlo Camolese in panchina). Solo due successi per il Torino nelle ultime 12 partite giocate in casa in Serie A (5N, 5P) - in particolare, i granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto (potrebbero segnare in due incontri interni di fila per la prima volta dallo scorso marzo). I 13 punti nelle prime nove gare stagionali di Serie A sono per la Juventus un record negativo dal 2015/16 (12 in quell'occasione), trend che in quella stagione cambiò proprio contro i granata (all'11ª giornata, la prima di una serie di 15 vittorie consecutive).La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 4P) e non arriva a sette di fila da agosto 2010 - risale inoltre sempre a 12 anni fa l'ultima striscia di tre sconfitte esterne consecutive in campionato (quattro nell'aprile 2010). La Juventus è la squadra che ha segnato in percentuale più gol nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A (25% - 3/12), mentre il Torino non ha ancora trovato la rete in questo parziale di gara (la marcatura più rapida granata finora è stata quella di Nikola Vlasic al 17' contro la Cremonese). Il Torino è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite in Serie A (otto) - tuttavia per il serbo un solo gol contro i granata (con la Fiorentina nell'agosto 2021), meno di qualsiasi altra formazione affrontata almeno sette volte nella competizione. Il Torino è la squadra contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 11, tre gol e otto assist – da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due giocatori contano più passaggi vincenti contro una singola avversaria nella competizione (11 Antonio Candreva v Fiorentina e 9 Antonio Cassano v Udinese).Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukić, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjić; Vlašić