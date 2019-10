Lunedì 21 ottobre inizierà la prevendita per il derby della Mole in programma sabato 2 novembre allo stadio Olimpico Grande Torino. Fino a giovedì 24 ottobre, gli unici a poter acquistare i tagliandi per assistere a Torino-Juventus saranno gli abbonati granata e i possessori della Tessere Cuore Granata (per cui sono anche previsti prezzi speciali). Da venerdì 25 ottobre prenderà invece il via la vendita libera dei tagliandi.



Questi i prezzi dei biglietti per i possessori della Tessera Cuore Granata e gli abbonati (che potranno acquistare un massimo di altre biglietti):

25 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16);

25 euro in Curva Primavera (15 euro per gli Under 16);

50 euro nei Distinti Granata (25 euro per gli Under 16);

55 euro in Tribuna Granata (25 euro per gli Under 16);

110 euro nelle Poltroncine Granata (55 euro per gli Under 16);

270 euro in Tribuna Grande Torino (135 euro per gli Under 16).



Questi i prezzi dei biglietti con la vendita libera:



45 euro in Curva Maratona (prezzo unico);

45 euro in Curva Primavera (prezzo unico);

60 euro nei Distinti Granata (30 euro per gli Under 16);

70 euro in Tribuna Granata (35 euro per gli Under 16);

130 euro nelle Poltroncine Granata (65 euro per gli Under 16);

300 euro in Tribuna Grande Torino (150 euro per gli Under 16).

45 euro in Settore ospiti