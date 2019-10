Sabato 2 novembre allo stadio Olimpico Grande Torino andare in scena il derby della Mole Torino-Juventus. Lunedì è partita la prevendita dei biglietti per i possessori della Tessera Cuore Granata, da domani invece inizierà la vendita libera dei tagliandi nei vari settori.



Tra i biglietti ancora a disposizione ci sono anche quelli in Curva Primavera: il rischio per il Torino, come già accaduto negli scorsi anni, è che molti tifosi della Juventus acquistino il tagliando proprio nella seconda curva granata.