Da settimane ormai prosegue la trattativa tra il Torino e la Juventus per Rolando Mandragora: i termini per esercitare la clausola del riscatto del centrocampista sono scaduti ma la società granata non si è arresa e spera di poter avere comunque il giocatore. Le parti stanno ora lavorando sulla base di un nuovo prestito ma questa volta con obbligo di riscatto a una cifra intorno ai 9/10 milioni di euro.



Nel frattempo però nella trattativa si è inserita anche la Fiorentina: il Torino dovrà fare attenzione se non vorrà correre il rischio di perdere il centrocampista.