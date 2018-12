Sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena il tanto atteso derby della Mole tra il Torino e la Juventus. Un derby che sarà giocato in uno stadio completamente pieno: sono infatti stati venduti tutti i biglietti disponibili nell'impianto della formazione granata.



Già da diversi giorni erano esauriti tutti i tagliandi disponibili nelle due curve, ora anche quelli rimanenti nei Distinti e in Tribuna sono stati venduti.