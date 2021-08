Il rinforzo in difesa per il Torino di Ivan Juric potrebbe essere Ozan Kabak. La trattativa tra la società granata e lo Shalke 04, società proprietaria del cartellino del difensore sta proseguendo a ritmo spedito e il club tedesco ha dato la disponibilità per il prestito.



Il Torino vorrebbe però avere almeno un opzione per il riscatto del cartellino del giovane centrale turco ed è su questo che sta lavorando Vagnati.