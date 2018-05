Con il futuro di Andrea Belotti ancora incerto, in casa Torino si stanno valutando varie opzioni per l'attacco del prossimo campionato. Tra i giocatori che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno seguito con maggiore attenzione nelle ultime settiamne c'è anche l'attaccante del Milan Nikola Kalinic.



L'ipotesi di portare l'ex Fiorentina sotto la Mole sta però pian piano tramontando, non solo in questa stagione, la sua prima in rossonero, Kalinic non ha reso secondo le aspettative ma le richieste economiche per l'ingaggio sono ritenute eccessive dai dirigenti del Torino. Anche nel caso che Belotti partisse, il centravanti croato non sarebbe più la priorità