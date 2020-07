Moreno Longo, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo il ko, per 4-1, contro la Juventus: "E' stata una partita che analizzando i dati abbiamo giocato a viso aperto, contro una Juve che sapevamo poteva farti male. Il risultato è pesante rispetto a quello che si è visto sul campo. I primi due gol sono nati per nostre leggerezze ma abbiamo continuato a giocare. Diciassette tiri verso la porta dimostrano il tipo di partita che abbiamo fatto. Per lunghi tratti abbiamo dominato la partita".



SULLE ASSENZE - "Aver avuto più possesso palla della Juventus e aver calciato 17 volte in porta ci deve dar fiducia per la prossima gara. La Juve ha fatto dei gol, ma anche nel primo tempo uscivamo dal basso con delle ottime letture, la squadra ha giocato con personalità, ha quasi sempre superato la prima pressione della Juve contro una squadra che abituata a condurre il gioco, oggi per lunga parte l’abbiamo condotta noi. Stiamo giocando in questo modo anche perché manca Zaza, avevamo trovato una fisionomia con due punte, adesso ci siamo aggiustati così: due trequartisti e una punta. Quando una squadra costruita per l’Europa si trova a lottare per la retrocessione, i meccanismi mentali sono complessi. Questo non vuol essere una scusa, dobbiamo cercare di migliorare".