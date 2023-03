In casa Torino si sta valutando il ritorno di Ben Kone per la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano, cresciuto proprio nella Primavera granata, sta disputando un'ottima stagione al Frosinone, squadra prima in classifica in Serie B.



Un anno fa Ivan Juric lo aveva fatto esordire in Serie A proprio con la maglia del Torino e ora lo sta seguendo da vicino per la squadra del prossimo anno.