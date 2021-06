Lo scorso gennaio Christian Kouamé era stato trattato dal Torino, poi con il cambio di allenatore e l'arrivo di Davide Nicola al posto di Marco Giamapaolo la società granata aveva virato su Antonio Sanabria.



Kouamé è un giocatore che continua però a piacere al direttore tecnico del Torino Davide Vagnati: una trattativa con la Fiorentina non c'è ancora perché prima il dirigente granata dovrà cercare di cedere Simone Zaza e capire se Andrea Belotti resterà o no. In caso di doppia partenza dei due attaccanti, l'ivoriano sarebbe uno dei loro possibili sostituti.