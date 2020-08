Dopo aver acquistato Ricardo Rodriguez, il Torino ha messo nel mirino un altro calciatore di proprietà del Milan: Rade Krunic. Al momento, però, una vera e propria trattativa non è ancora stata imbastita.



Krunic potrà arrivare al Torino solamente se uno dei centrocampisti presenti nella rosa di Marco Giampaolo dovesse essere ceduto: il principale candidato alla partenza è Tomas Rincon, per cui c'è stato un sondaggio del Genoa. Se il numero 88 lascerà il Piemonte, il dt Davide Vagnati proverà l'affondo per Rade Krunic.