Il mercato in entrata del Torino è al momento fermo: prima di portare avanti le varie trattative per l'acquisto di nuovi calciatori, il direttore tecnico Davide Vagnati sta cercando di definire alcune cessioni.



Tra le trattative attualmente in stand-by in attesa che si liberi qualche posto in rosa, c'è quella per Rade Krunic. Il centrocampista del Milan continua a essere un obiettivo di mercato del Torino: piace in particolare al tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già allenato proprio al Milan e in precedenza all'Empoli, ma non arriverà se non ci saranno cessioni a centrocampo.