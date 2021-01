Jasmin Kurtic nei prossimi giorni potrebbe tornare al Torino, squadra nella quale ha militato nella stagione 2013/2014. Il condizionale è però d'obbligo perché, al momento, la trattativa non sta decollando.



Il centrocampista sloveno era stato corteggiato nelle scorse settimane, quando l'allenatore granata era ancora Marco Giampaolo. Con il cambio in panchina e l'arrivo di Davide Nicola sono cambiate anche le priorità sul mercato: la prima scelta per rinforzare il centrocampo è ora Lukas Lerager del Genoa, se il danese non dovesse arrivare, il Torino cercherà allora di chiudere per Kurtic, che ha già fatto sapere che tornerebbe volentieri a vestire la maglia granata.