Mattialascia il Torino per il. Queste le parole dell'esterno, che lascia i granata per una nuova avventura in Serie C a titolo definitivo, postate su Instagram: "Eccoci qua , dopo 16 anni di Torino dove ho iniziato a tirare i primi calci a un pallone passando dai momenti stupendi in primavera fino ad arrivare alla prima squadra e all’esordio in serie A. Un grazie speciale a tutti quelli che mi hanno sempre scritto standomi vicino , alla società che non mi ha mai fatto mancare nulla e infine ai compagni di squadra che prima sono uomini e poi calciatori . Lontano da Torino ma con il toro nel sangue".