Immaginare che anche nella prossima stagione Nicolas Nkoulou possa vestire la maglia del Torino è sempre più difficile. Il difensore, nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Marca, ha lasciato intendere di avere altri obiettivi personali. "Sogno di giocare la Champions League" ha rivelato.



Il Torino la Champions League il prossimo anno non la giocherà e nemmeno l'Europa League: per questo motivo è improbabile che Nkoulou possa rinnovare il proprio contratto nella speranza di trovare una squadra protagonista anche in una coppa europea.