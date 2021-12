Tomas Rincon a gennaio potrebbe lasciare il Torino: il centrocampista non rientra più nei piani della società granata e finora Ivan Juric lo ha impiegato molto poco, facendolo più che altro entrare in campo per pochi minuti nei secondi tempi.



Rincon negli scorsi giorni ha incontrato il proprio agente per cercare una soluzione per il mercato di gennaio: soluzione che potrebbe arrivare dal Sudamerica, dove il capitano della nazionale del Venezuela ha diversi estimatori.